मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डोक ने 93 साल की उम्र में पांचवीं बार शादी की, जानें कौन हैं नई दुल्हन

Rupert Murdoch Marries For The Fifth Time: मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डोक ने 93 साल की उम्र में पांचवीं बार शादी की है। वह शनिवार, 1 मई को कैलिफोर्निया के बेल एयर में अपने वाइनयार्ड एस्टेट में एक समारोह में पांचवीं बार शादी के बंधन में बंधे। मडोक की संस्था न्यूज कॉर्प ने नवविवाहित जोड़े की तस्वीरें साझा करते हुए इस खबर की पुष्टि की। रूपर्ट मर्डोक ने इसी साल मार्च में 67 साल की एलेना झुकोवा के साथ अपनी सगाई की घोषणा की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि र्डोक और ज़ुकोवा की मुलाकात मर्डोक की पूर्व पत्नी वेंडी डेंग के जरिए हुई थी। पिछली गर्मियों में, इस जोड़े को मर्डोक की 22 वर्षीय बेटी ग्रेस के साथ, पोसिटानो, नेपल्स और कोर्फू में मेड के आसपास छुट्टियां मनाते हुए देखा गया था।

Rupert Murdoch married Elena Zhukova yesterday at his Bel Air vineyardhttps://t.co/ddtLnb8ojdpic.twitter.com/qPrZ9hGEHR — Brian Stelter (@brianstelter) June 2, 2024

कौन हैं मर्डोक की नई दुल्हन

ऐलेना ज़ुकोवा रूसी मूल की हैं। वह एक सेवानिवृत्त आणविक जीवविज्ञानी हैं और उन्होंने पहले यूसीएलए में चिकित्सा अनुसंधान इकाई में काम किया है। र्डोक की नई दुल्हन ऐलेना ज़ुकोवा की भी इससे पहले दो बार शादी हो चुकी है। 1991 में, उन्होंने अपनी बेटी दशा ज़ुकोवा के साथ रूस छोड़ दिया और तब से अमेरिका में रह रही हैं। दशा ज़ुकोवा ने पहले रूसी अरबपति और चेल्सी एफसी के पूर्व मालिक रोमन अब्रामोविच से शादी की थी। 2019 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 42 साल की दशा ज़ुकोवा ने अरबपति स्टावरोस नियार्कोस से शादी कर ली।

ऐलेना ज़ुकोवा अपनी बेटी दशा ज़ुकोवा और उनके बच्चों के बेहद करीब हैं। वह ज्यादाकर समय दशा और रोमन के बच्चों के साथ बिताती हैं।

बता दें कि रूपर्ट मर्डोक 1956 में ऑस्ट्रेलिया की एक फ्लाइट अटेंडेंट पेट्रीसिया बुकर से शादी की। उस समय वह 25 वर्ष के थे। मर्डोक और बुकर का 1967 में तलाक हो गया। इसके बाद मर्डोक ने 1967 में स्कॉटिश मूल की पत्रकार अन्ना मारिया टोरव से शादी की। 32 साल तक शादीशुदा रहने के बाद 1999 में दोनों का तलाक हो गया। फिर मर्डोक ने टोर्व से अपने तलाक को अंतिम रूप देने के कुछ ही हफ्तों बाद 1999 में वेंडी डेंग से शादी कर ली। अपनी शादी के समय डेंग 30 साल की थीं। वह मर्डोक से पहली बार 1997 में हांगकांग में स्टार टीवी पर मिली थीं।

शादी के 14 साल बाद 2013 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद रूपर्ट मर्डोक ने क पूर्व मॉडल और अभिनेत्री जेरी हॉल से शादी की। उनकी शादी 2016 में हुई थी। इस जोड़े की शादी को छह साल हो गए थे और अगस्त 2022 में उनका तलाक हो गया। 2023 में मर्डोक ने 66 वर्षीय एन लेस्ली स्मिथ को प्रपोज किया लेकिन शादी नहीं हो पाई।

रूपर्ट मर्डोक कौन है?

रूपर्ट मर्डोक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दो मीडिया कंपनियों न्यूज कॉर्प और फॉक्स कॉर्प के पूर्व अध्यक्ष हैं। फॉक्स कॉर्प टेलीविजन, केबल प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी है। न्यूज कॉर्प एक प्रकाशक है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क पोस्ट और द सन का मालिक है। र्डोक के पास मर्डोक फैमिली ट्रस्ट के माध्यम से न्यूज कॉर्प और फॉक्स कॉर्प दोनों में हिस्सेदारी है जिसे वह अभी भी नियंत्रित करते हैं।

