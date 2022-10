यूक्रेन: राजधानी कीव में हुआ भीषण विस्फोट, मिसाइल हमले की आशंका, घटना के कई वीडियो हुए वायरल

Highlights यूक्रेन की राजधानी कीव में भीषण विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट को लेकर यह आशंका जताई जा रहा है कि यह एक मिसाइल हमला है। यूक्रेनी मीडिया ने कई जगहों पर विस्फोट की जानकारी दी है।

कीव: यूक्रेन की राजधानी में कुछ महीने अपेक्षाकृत शांति रहने के बाद सोमवार तड़के कई विस्फोट हुए। कीव के मेयर विताली क्लित्चको ने कीव के बीचों-बीच शेवचेंको में विस्फोट होने की जानकारी दी। इस इलाके में कई सरकारी कार्यालय हैं। यूक्रेन की सांसद लेसिया वासिलेंको ने मध्य कीव में स्थित ‘कीव नेशनल यूनिवर्सिटी’ की मुख्य इमारत के निकट हुए विस्फोट की तस्वीर ट्वीट की।

सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें यह देखा वह वीडियो बना रही है तभी उसके सिर से मिसाइल जैसी कोई चीज ऊपर से जा रही है। घटना के बाद कई वीडियो सामने आ रहे है जिसमें भयानक विस्फोट जैसे मंजर नजर आ रहे है।

Russians are destroying my city. There are explosions in Kyiv and other cities in Ukraine. This girl made this video near my university. I walked past this building for many years. #StandWithUkraine️pic.twitter.com/FsESmeBCZ1