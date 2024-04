डोनाल्ड ट्रम्प पर हश मनी ट्रायल के दौरान मैनहट्टन न्यायालय के बाहर एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाई, वीडियो देखें

Highlights एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन आपराधिक न्यायालय के बाहर खुद को आग लगा ली ये घटना तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रम्प पर हश मनी केस में ट्रायल चल रहा था कथित घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है

नई दिल्ली: संयुक्त राज्य अमेरिका में एक चौंकाने वाली घटना में, एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन आपराधिक न्यायालय के बाहर खुद को आग लगा ली। ये घटना तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रम्प पर हश मनी केस में ट्रायल चल रहा था। कथित घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल क्लिप में एक व्यक्ति को न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रम्प के हश मनी ट्रायल के बाहर खुद को आग लगाते हुए दिखाया गया है। आग बुझाने के बाद आपातसेवा के कर्मी व्यक्ति को स्ट्रेचर पर ले जाते दिखे।

