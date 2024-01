मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य जाहिद रमीज़ ने मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया, भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की

Highlights मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य ने भारतीयों का मजाक उड़ाया भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर की अनुचित टिप्पणी

नई दिल्ली: मालदीव की सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) के एक परिषद सदस्य जाहिद रमीज़ ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर भारतीयों का मजाक उड़ाया है। पीपीएम सदस्य की भारतीयों के खिलाफ अत्यधिक नस्लवादी टिप्पणी लोकप्रिय एक्स उपयोगकर्ता श्री सिन्हा की एक पोस्ट के जवाब में आई। सिन्हा ने पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें साझा की थीं।

What a great move! It's a big setback to the new Chinese puppet gvt of Maldives.



Also, it will boost tourism in #Lakshadweep 🔥 pic.twitter.com/gsUX9KrNSB — Mr Sinha (@MrSinha_) January 4, 2024

मालदीव के राजनेता द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी से नाराज नेटिज़ेंस ने भविष्य में छुट्टियों के लिए मालदीव नहीं जाने का संकल्प लिया। दरअसल 4 जनवरी को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की अपनी हालिया यात्रा की कुछ तस्वीरें साझा की थीं। उन्होंने लोगों को इस सुंदर द्वीप आने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के तौर पर भी देखा गया।

Here is Maldives govt official says "permanent smell in the rooms" after PM Modi's Lakshadweep trip triggered a meltdown and a possible reduction in number of Indian tourists visiting Maldives. Indians, stop spending money on those who don't deserve it. Make them bend! pic.twitter.com/SdLZgEAkeq — Stop Hindu Hate Advocacy Network (SHHAN) (@HinduHate) January 5, 2024

श्री सिन्हा ने पीएम मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा की एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में भारतीय प्रधान मंत्री को सुंदर द्वीप के प्राचीन समुद्र तट पर टहलते हुए देखा गया था। श्री सिन्हा ने लिखा, “क्या बढ़िया कदम है! यह मालदीव की नई चीनी कठपुतली सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही, इससे लक्षद्वीप में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।”

श्री सिन्हा की पोस्ट के जवाब में, "जाहिद रमीज़ ने 5 जनवरी को लिखा, “यह कदम बहुत अच्छा है। हालाँकि, हमसे प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रामक है। वे हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कैसे प्रदान कर सकते हैं? वे इतने साफ कैसे हो सकते हैं? कमरों में स्थायी दुर्गंध सबसे खराब चीज होगी।"

इसके बाद कई एक्स उपयोगकर्ताओं ने पीपीएम सदस्य द्वारा दिए गए नस्लवादी बयान पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिसमें कहा गया था कि भारतीय अस्वच्छ और गंदे होते हैं। उन्होंने मालदीव का बहिष्कार करने और लक्षद्वीप को पसंदीदा अवकाश स्थल के रूप में बढ़ावा देने की कसम खाई।

कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा भारतीयों के खिलाफ जाहिद रमीज की नस्लवादी टिप्पणी पर नाराजगी जताने के बाद, सत्तारूढ़ पीपीएम के सदस्य ने माफी मांगने या अपने बयान को वापस लेने के बजाय, इसे बेशर्मी से पेश किया। एक 'मुस्लिम' के रूप में अपना पीड़ित कार्ड खेलने के अवसर का उपयोग करते हुए, रमीज़ ने लिखा, "मैं भारत में पैदा हुआ था, और आपकी जानकारी के लिए, मैं एक विधायक नहीं हूं। मैं ट्वीट के माध्यम से अपने विचार साझा करता हूं।' यह भ्रमित करने वाली बात है कि प्रतिक्रिया क्यों हो रही है, खासकर तब जब आपके लोगों द्वारा हमारे, मुसलमानों और फ़िलिस्तीन के बारे में अधिक आहत करने वाली टिप्पणियाँ की गई हैं। वैसे भी, मैं आम तौर पर टिप्पणी नहीं करता, इसलिए कृपया एक बार इससे निपट लें।'

I was born in India, and FYI, I’m not a lawmaker. I share my thoughts through tweets. It’s confusing why there’s a reaction, especially when there have been more hurtful comments about us, Muslims, and Palestine by your people. Anyway, I usually don't comment, so this one time,… https://t.co/fu6TKZr7CL — Zahid Rameez (@xahidcreator) January 6, 2024

Web Title: Maldives ruling party member Zahid Rameez mocks Modi's Lakshadweep visit, makes racist remarks against Indians