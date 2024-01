मालदीव सरकार ने भारतीय विमान को मंजूरी देने से किया इनकार, इलाज न मिलने से 14 वर्षीय बच्चे की हुई मौत: रिपोर्ट

माले: मालदीव मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक 14 वर्षीय बच्चे की मौत कथित तौर पर मालदीव सरकार के भारतीय एयर एम्बुलेंस का उपयोग करने से इनकार करने के कारण हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, जिस लड़के की मौत हुई उसे ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक था। उसकी हालत गंभीर होने पर उसके परिवार ने उसे गैफ अलिफ विलिंगिली स्थित उसके घर से राजधानी शहर माले ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का अनुरोध किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, सही समय पर एयर एम्बुलेंस न मिलने से लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। कथित तौर पर आपातकालीन निकासी अनुरोध को पूरा होने में 16 घंटे लग गए। बेटे की मौत के बाद परिवार ने मालदीव सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है।

मालदीव मीडिया के अनुसार, परिवार का आरोप है कि अधिकारी तुरंत चिकित्सा निकासी की व्यवस्था करने में विफल रहे। मालदीव मीडिया अधाधू ने लड़के के पिता के हवाले से कहा, "हमने स्ट्रोक के तुरंत बाद उसे माले ले जाने के लिए आइलैंड एविएशन को फोन किया लेकिन उन्होंने हमारी कॉल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने गुरुवार सुबह 8:30 बजे फोन का जवाब दिया। ऐसे मामलों के लिए समाधान एक एयर एम्बुलेंस है।"

इस बीच, एक बयान में, आपातकालीन निकासी अनुरोध प्राप्त करने वाली आसंधा कंपनी लिमिटेड ने कहा कि उन्होंने अनुरोध के तुरंत बाद निकासी की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन “दुर्भाग्य से, अंतिम क्षण में उड़ान में तकनीकी समस्या के कारण, डायवर्जन नहीं किया गया।”

