Los Angeles Wildfires: हवाओं की वजह से आग की लपटें तेज, 180,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया; 7 की मौत

Los Angeles Wildfires: अमेरिका के लॉस एंजिल्‍स क्षेत्र में 7 जनवरी को लगी ने भयावह रूप ले लिया है। दिन-प्रतिदिन आग इतनी भयानक होती जा रही है कि वह जंगल से घरों तक पहुंच गई है। तेज हवाओं के कारण यह आग और भी फैल गई। ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रशांत तट से लेकर पासाडेना तक के समुदायों को तबाह करने वाली जंगल की आग में कम से कम सात लोगों की जान चली गई है। हालांकि, मृतकों की संख्‍या बढ़ने की संभावना है। गुरुवार तक, आग लगातार भड़क रही थी, जिससे क्षेत्र चिंतित था और अधिक विनाश के लिए तैयार हो रहा था। लॉस एंजिल्‍स क्षेत्र में लगी कई बड़ी आग पर काबू पाने के लिए गुरुवार को सुबह से ही अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्‍कत की।

The Los Angeles “wildfires” are being started by DARPA (US Military) Directed Energy Weapons. 🚨🚨🚨🔥🔥🔥



This time it’s Los Angeles, California in preparation for the upcoming 2028 Summer Olympics.



It is the SAME thing that happened in Paradise CA, Lahaina, and near Amarillo… pic.twitter.com/xEKfIINubb