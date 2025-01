Los Angeles wildfires: 16 की मौत, 100000 बेघर, 12000 आशियाने खाक?, 135-150 अरब अमेरिकी डॉलर नुकसान, 10 प्वाइंट में समझिए

Highlights 22,600 एकड़ भूमि को जला दिया है और केवल 11 प्रतिशत पर ही काबू पाया जा सका। आने वाले दिनों में 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। आग विश्व प्रसिद्ध जे. पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तक न फैले।

लॉस एंजिलिसः अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिलिस शहर में कई दिन से धुआं ही धुआं हैं। लॉस एंजिलिस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की आशंका है। पिछले सप्ताह लगी भीषण जंगल की आग में 16 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 100000 लोग बेघर हो गए हैं। इस घटना में 12000 आशियाने खाक हो गए हैं। पैलिसेडेस की आग ने 22,600 एकड़ भूमि को जला दिया है और केवल 11 प्रतिशत पर ही काबू पाया जा सका है, जबकि ईटन की आग ने अल्टाडेना क्षेत्र को प्रभावित करते हुए 14,000 एकड़ को झुलसा दिया। 15 प्रतिशत पर ही काबू पाया गया।

The boy saved the rabbit from being burned in the fire #LosAngelesFire #CaliforniaWildfires #LosAngelesWildfires #California #LosAngeles #PalisadesFire pic.twitter.com/g9IAtyStGh

🚨🇺🇸🇮🇱 Imagine if Los Angeles was leveled by BOMBS instead of wildfires & citizens COULD NOT evacuate.



Now, imagine the most powerful governments in the world SUPPORTED this.



That’s Gaza. pic.twitter.com/xgahXwVGI3— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 10, 2025