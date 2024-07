Real Madrid Kylian Mbappe: 16 जुलाई को लॉन्च, रियल मैड्रिड में जर्सी नंबर 9 पहनेंगे एमबाप्पे

Highlights Real Madrid Kylian Mbappe: फ्रांसीसी सुपरस्टार अपने आदर्श क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नक्शेकदम पर चलेंगे। Real Madrid Kylian Mbappe: 2009 में 9 नंबर की जर्सी भी पहनी थी। Real Madrid Kylian Mbappe: विनीसियस जूनियर 7 नंबर की जर्सी पहन रहे हैं।

Real MadridKylian Mbappe: फ्रांस के कप्तान और स्टार खिलाड़ी काइलियान एमबाप्पे रियल मैड्रिड में जर्सी नंबर 9 पहनेंगे। पिछले सीजन में क्लब द्वारा ला लीगा और यूईएफए चैंपियंस लीग जीतने के बाद किलियन रियल मैड्रिड में शामिल हो गए। स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने बुधवार को पुष्टि की कि फ्रांसीसी सुपरस्टार लॉस ब्लैंकोस के साथ अपने पहले सीज़न में 9 नंबर की जर्सी पहनेंगे। इससे पहले जून में रियल मैड्रिड ने क्लब में आने का खुलासा किया था। 25 वर्षीय विश्व कप विजेता पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) छोड़ने के बाद लॉस मेरेंग्यूज़ में शामिल हो गए थे।

फ्रांसीसी सुपरस्टार अपने आदर्श क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नक्शेकदम पर चलेंगे। 2009 में 9 नंबर की जर्सी भी पहनी थी। वर्तमान में ब्राजीलियाई हमलावर विनीसियस जूनियर 7 नंबर की जर्सी पहन रहे हैं। करीम बेंजेमा ने 9 नंबर की जर्सी पहनी और लॉस ब्लैंकोस के लिए कई रिकॉर्ड बनाए।

