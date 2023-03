वीडियो: ब्रिटेन में भारतीय हाईकमीशन की इमारत पर चढ़कर खालिस्तान समर्थकों ने नीचे उतारा तिरंगा, भारत ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को किया तलब

Highlights ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय हाईकमीशन से तिरंगा उतारना के कई वीडिया वायरल हो रहे है। ऐसे में इस घटना को लेकर भारत ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया है। घटना पर बोलते हुए लंदन पुलिस ‘स्कॉटलैंड यार्ड’ ने कहा है कि उसे इस घटना की खबर मिली है।

नई दिल्ली: भारत ने रविवार रात दिल्ली में सबसे वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक को तलब किया और एक विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थक अलगाववादी तत्वों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय ध्वज को उतारे जाने के प्रयास वाला वीडियो सामने आने के बाद ‘‘सुरक्षा व्यवस्था की गैरमौजूदगी’’ पर स्पष्टीकरण मांगा है।

विदेश मंत्रालय ने एक कड़े बयान में कहा कि भारत को ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन सरकार की बेरूखी देखने को मिली है, जो अस्वीकार्य है। सूत्रों ने कहा है कि ब्रिटिश उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट को घटना के मद्देनजर विदेश मंत्रालय में तलब किया गया क्योंकि उच्चायुक्त एलेक्स एलिस दिल्ली से बाहर हैं।

मामले में बोलते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ‘‘लंदन में भारतीय उच्चायोग के खिलाफ अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों द्वारा की गई कार्रवाई पर भारत का कड़ा विरोध जताने के लिए नई दिल्ली में ब्रिटेन की वरिष्ठ राजनयिक को आज देर शाम तलब किया गया।’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘ब्रिटेन से सुरक्षा व्यवस्था की गैरमौजूदगी के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिससे ये तत्व उच्चायोग परिसर में दाखिल हुए।’’ विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक को वियना संधि के तहत ब्रिटेन सरकार के बुनियादी दायित्वों की याद दिलाई गई।

#WATCH | United Kingdom: Khalistani elements attempt to pull down the Indian flag but the flag was rescued by Indian security personnel at the High Commission of India, London.



(Source: MATV, London)



(Note: Abusive language at the end) pic.twitter.com/QP30v6q2G0