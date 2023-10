ऋषि सुनक के बाद जस्टिन ट्रूडो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति संग की भारत-कनाडा विवाद पर चर्चा

Highlights कनाडाई पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों के बीच इजराइल के मौजूदा हालात पर भी बात हुई। दोनों नेताओं ने नागरिक जीवन की रक्षा की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की।

ओटावा: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत-कनाडा विवाद पर चर्चा की और कहा कि कानून के शासन को बनाए रखना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। कनाडाई पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों के बीच इजराइल के मौजूदा हालात पर भी बात हुई।

दोनों नेताओं ने नागरिक जीवन की रक्षा की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की। ट्रूडो ने ट्वीट किया, "आज फोन पर महामहिम मोहम्मद बिन जायद और मैंने इजराइल की मौजूदा स्थिति के बारे में बात की। हमने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और नागरिक जीवन की रक्षा की आवश्यकता पर चर्चा की।

हमने भारत और कानून के शासन को बनाए रखने और उसका सम्मान करने के महत्व के बारे में भी बात की।"

On the phone today, His Highness @MohamedBinZayed and I spoke about the current situation in Israel. We expressed our deep concern and discussed the need to protect civilian life. We also spoke about India and the importance of upholding – and respecting – the rule of law.