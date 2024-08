प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने की प्रशंसा, ट्वीट कर कही ये बात, जानें

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और यूक्रेन के लिए शांति के संदेश और चल रहे मानवीय समर्थन के लिए उनकी प्रशंसा की। एक्स पर एक पोस्ट में बाइडन ने पीएम के प्रयासों के लिए अपनी सराहना व्यक्त की, जिसमें मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की हालिया यात्रा के बारे में उनकी चर्चा पर प्रकाश डाला गया।

बाइडन ने ट्वीट कर लिखा, "मैंने प्रधानमंत्री मोदी से उनकी पोलैंड और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर चर्चा की, और यूक्रेन के लिए शांति और चल रहे मानवीय समर्थन के उनके संदेश के लिए उनकी सराहना की. हमने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।"

I spoke with Prime Minister Modi to discuss his recent trip to Poland and Ukraine, and commended him for his message of peace and ongoing humanitarian support for Ukraine.



We also affirmed our commitment to work together to contribute to peace and prosperity in the Indo-Pacific.