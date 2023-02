जो बाइडन की पत्नी ने कमला हैरिस के पति को किया किस, तस्वीरें और वीडियो हो रहे वायरल

वाशिंगटन: अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने दरअसल मंगलवार को कैपिटल हिल पर स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति डग एमहॉफ को होठों पर चूमा।

नेशनल कैपिटल में मंगलवार की रात राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपना दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण दिया। यह उनके यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत खोने के बाद पहला भाषण था।

इसके ठीक बाद दोनों के चुंबन की तस्वीरें ट्विटर पर वायरल हो गई। एक व्यक्ति ने ट्विटर पर लिखा, 'जिल बिडेन ने अभी-अभी कमला हैरिस के पति को होठों पर किस किया।' वहीं, एक अन्य ने कहा, 'क्या जिल बिडेन ने कमला के पति को लिप्स पर किस किया?'

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu