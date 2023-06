अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पीएम मोदी को उपहार में दी टी-शर्ट, लिखा है स्पेशल मैसेज, देखें तस्वीर

Highlights अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष टी-शर्ट भेंट की। टी-शर्ट पर "भविष्य एआई है" और "अमेरिका और भारत" लिखा हुआ है। पीएम मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर थे।

वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस में शुक्रवार को भारत-अमेरिका हाई-टेक हैंडशेक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष टी-शर्ट भेंट की। टी-शर्ट पर "भविष्य एआई है" और "अमेरिका और भारत" लिखा हुआ है।

हाई-टेक हैंडशेक कार्यक्रम के दौरान नेताओं के साथ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एप्पल के सीईओ टिम कुक, ओपनएआई के प्रमुख सैम अल्टमैन, एएमडी के सीईओ लिसा सु, प्लैनेट लैब्स के सीईओ विल मार्शल, सीईओ, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहित शीर्ष व्यापारिक नेता और टेक्नोक्रेट शामिल हुए।

इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "पिछले कुछ वर्षों में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) में काफी प्रगति हुई है। साथ ही, एक अन्य एआई- अमेरिका और भारत में और भी अधिक महत्वपूर्ण विकास हुआ है।" हाई-टेक हैंडशेक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रतिभा और प्रौद्योगिकी का एक साथ आना उज्जवल भविष्य की गारंटी देता है।

