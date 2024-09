इजरायली-अमेरिकी बंधकों की हत्या पर राष्ट्रपति जो बाइडन का फूटा गुस्सा, बोले- '...समय आ गया'

Highlights राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में दिया बड़ा बयान साथ में उन्होंने कहा कि अब इसे रोका जाना चाहिए हालांकि, सामने आया दृश्य काफी हिला देने वाला है, जिसे लेकर राष्ट्रपति गुस्से में आकर बोलें

नई दिल्ली: अमरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गाजा के शहर राफाह में इजरायली-अमेरिकी 6 बंधकों की हत्या को लेकर कहा कि यह बहुत हिला देने वाला दृश्य है। अब किसी भी हालत में इस तरह के दृश्य को रोका जाना चाहिए, इसे उचित समझौते के तहत अब रोक देना चाहिए। गौरतलब है कि इन सभी की हत्या गाजा-पट्टी में हुई और इसमें हमास नेताओं का हाथ है, ऐसा राष्ट्रपति जो बाइडन ने माना।

31 अगस्त को जो बाइडन ने धमकी भरे लहजे में सभी को छोड़ देने के लिए हमास नेताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी माना कि इसके पीछे हमास से जुड़े आतंकियों का हाथ है। उन्होंने फिलिस्तीनी समूह द्वारा बंधक बनाए गए शेष बचे लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए समझौते पर दिन-रात काम करने की कसम भी खाई।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इजरायली सेना ने छह लाशों को रिकवर किया, जो उन्हें रफाह शहर की टनल के जरिए प्राप्त हुई। इसके पीछे हमास के हाथ होने की संभावना बार-बार जताते हुए अपना गुस्सा करते हुए विरोध जताया।

The IDF confirms it retrieved from Gaza the bodies of 6 hostages who were kidnapped by Hamas on October 7.



Hersh Goldberg, 23 🕯️

Eden Yerushalmi, 24 🕯️

Carmel Gat, 39 🕯️

Almog Sarusi, 26 🕯️

Alex Lubnov, 32 🕯️

Ori Danino, 25 🕯️



May their memories be a blessing 💔 pic.twitter.com/XucTjB6Yj0