कौन थे अभिनेता जेम्स रैनसन?, 'द वायर' में जिगी सोबोटका की भूमिका निभाने वाले अभिनेता ने 46 साल में की आत्महत्या
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 22, 2025 10:10 IST2025-12-22T10:09:09+5:302025-12-22T10:10:00+5:30
लॉस एंजिलिसः द वायर और इट चैप्टर टू में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर अमेरिकी अभिनेता जेम्स रैनसोन का 46 वर्ष की आयु में आत्महत्या की। एचबीओ टीवी चैनल की प्रसिद्ध श्रृंखला 'द वायर' में जिगी सोबोटका की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जेम्स रैनसन ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। वह 46 वर्ष के थे।
लॉस एंजिलिस काउंटी चिकित्सकीय परीक्षक कार्यालय के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार, ‘‘आत्महत्या करने के कारण’’ रैनसन की शुक्रवार को मौत हो गई। रैनसन ने 'इट: चैप्टर टू', 'द ब्लैक फोन' और 'ब्लैक फोन 2' जैसी फिल्मों में काम किया था।
इसके अलावा उन्होंने पुलिस ड्रामा 'बॉश' और 'पोकर फेस' जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों में भी अभिनय किया था। इस मामले में टिप्पणी के लिए रैनसन के प्रतिनिधियों और चिकित्सकीय परीक्षक कार्यालय के प्रवक्ता को रविवार को संदेश भेजे गए थे, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।