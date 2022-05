विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स बैठक में लिया हिस्सा, कहा- सीमा पार आतंकवाद पर दिखाएं जीरो टॉलरेंस

Highlights ब्रिक्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 प्रमुख बिंदुओं पर बात की विदेश मंत्री ने कहा- ब्रिक्स को UNSC में सुधार का समर्थन करना चाहिए

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) को आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए।

ब्रिक्स की एक वर्चुअली मीटिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने आठ प्रमुख बिंदुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने बार-बार संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, 'हमें इन वादों पर खरा उतरना चाहिए। ब्रिक्स को आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए।

EAM S Jaishankar participated in the BRICS Foreign Ministers’ meeting today



He highlighted 8-key points, including saying, "We must not only seek socio-economic recovery from the Covid pandemic but also create resilient and reliable supply chains."



