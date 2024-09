जैसे ही जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं तो सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 74वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। एक्स पर एक पोस्ट में मेलोनी ने विश्वास जताया कि दोनों देश अपनी दोस्ती और सहयोग को मजबूत करेंगे और साथ मिलकर अपरिहार्य वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वे हाथ मिलाते और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इटली की पीएम ने एक्स पर अपनी पोस्ट में इतालवी भाषा में लिखा, "भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि हम इटली और भारत के बीच अपनी दोस्ती और सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे, ताकि हम वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकें।"

उधर, जैसे ही मेलोनी ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दीं, एक्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई, और नेटिज़ेंस ने मज़ाक करते हुए कहा कि वे पूरे दिन इसका इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया यूजर्स ने मोदी और मेलोनी के बीच कथित केमिस्ट्री को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हुए मीम्स बनाया।

कुछ पोस्ट में उन्हें रोमांटिक फिल्मों के किरदारों से मजाकिया अंदाज में पेश किया गया या फिर इस बात का मजाक उड़ाया गया कि कैसे उनकी कूटनीतिक मुलाकातें डेट्स जैसी होती हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलनों के दौरान मीम्स का चलन चरम पर पहुंच गया, जहां दोनों नेताओं की एक साथ तस्वीरें फिर से सामने आईं, जिससे मीम्स बनाने वालों को और भी सामग्री मिल गई।

Wonderful to see Giorgia wishing Modi ji on his birthday

Thank you Meloni on behalf of India. We wish you both continue to work together to face Global challenges as a good friend.