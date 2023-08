"Chandrayaan-3 के लैंडिंग कार्यक्रम का पाकिस्तान में भी प्रसारण हो, यह ऐतिहासिक क्षण है", पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा

Highlights चंद्रयान-3 की सफलता के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कर रहा है दुआएं सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने इसे लेकर अपने मुल्क की मीडिया से की अपील पाकिस्तान की आवाम के लिए भी हो भारत के चंद्रयान-3 के लैंडिंग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

इस्लामाबाद:भारत आज चंद्रयान-3 से अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। इसे लेकर न केवल देश बल्कि विदेशों में लोग भारत के इस अंतरिक्ष अभियान की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं। इसी क्रम में अब खबर आ रही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत की इस सफलता के लिए अपनी ओर से दुआएं कर रहा है।

जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे फवाद चौधरी ने अपने मुल्क की मीडिया से अपील की है कि वो भी भारत की तरक्की का गवाह बने और मुल्क में चंद्रयान-3 लैंडिंग कार्यक्रम का प्रसारण करे।

पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि भारत के चंद्रयान-3 मिशन का सीध प्रसारण केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी निहाय जरूरी है क्योंकि यह मिशन केवल भारत का नहीं है, बल्कि यह "मानव जाति के लिए बेहद अहम है। इसलिए चंद्रयान-3 के लैंडिंग कार्यक्रम को ऐतिहासिक मानना चाहिए और इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देनी चाहिए।

फवाद ने बीते मंगलवार को एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में लिखा ,"पाक मीडिया को कल शाम 6:15 बजे चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग को लाइव दिखाना चाहिए। यह मानव जाति के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए विशेष रूप से भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बहुत-बहुत मुबारकबाद।"

Pak media should show #Chandrayan moon landing live tomorrow at 6:15 PM… historic moment for Human kind specially for the people, scientists and Space community of India…. Many Congratulations