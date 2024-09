'इजराइल आपके साथ खड़ा है': नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए कहा - आप लोग जल्द आजाद हो जाएंगे

Highlights ईरान की जनता को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने ईरानी शासन की आलोचना की उन्होंने कहा ईरानी सरकार अपने लोगों को रसातल के करीब ला रही है इजराइली पीएम ने कहा कि वह क्षण बहुत जल्दी आएगा, जब ईरान आखिरकार आज़ाद हो जाएगा

यरुशलम: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को ईरान के लोगों को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। नेतन्याहू ने ईरान की जनता को इजरायल के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। साथ ही यह भविष्यवाणी की कि इस्लामिक गणराज्य लोगों की सोच से पहले ही ढह जाएगा और ईरानी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। अंग्रेजी में जारी एक वीडियो बयान में, नेतन्याहू ने ईरानी शासन की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि यह लेबनान और गाजा की रक्षा के बारे में बड़े-बड़े दावे करते हुए अपने लोगों को "अधीन" करता है।

नेतन्याहू ने इजरायल की सैन्य ताकत और हाल ही में आतंकी नेताओं की हत्याओं का बखान करते हुए कहा, "हर दिन, आप एक ऐसी सरकार को देखते हैं जो आपको अपने अधीन करती है, लेबनान की रक्षा करने, गाजा की रक्षा करने के बारे में उग्र भाषण देती है। फिर भी, हर दिन, वह सरकार हमारे क्षेत्र को अंधकार और युद्ध में और भी अधिक डुबो देती है।"

ईरानी सरकार और उसके नागरिकों के बीच अलगाव पर जोर देते हुए, नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी सरकार अपने लोगों - महान फारसी लोगों - को रसातल के करीब ला रही है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, "अधिकांश ईरानी जानते हैं कि उनकी सरकार को उनकी जरा भी परवाह नहीं है। अगर उसे परवाह होती, तो वह मध्य पूर्व में निरर्थक युद्धों पर अरबों डॉलर बर्बाद करना बंद कर देती। यह आपके जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर देती।"

उन्होंने कहा, "कल्पना कीजिए कि अगर शासन ने परमाणु हथियारों और विदेशी युद्धों पर जो बहुत सारा पैसा बर्बाद किया है, उसे आपके बच्चों की शिक्षा, आपके स्वास्थ्य सेवा में सुधार, आपके देश के बुनियादी ढांचे, पानी, सीवेज और आपकी ज़रूरत की अन्य सभी चीज़ों के निर्माण में निवेश किया जाए। कल्पना कीजिए।"

वर्तमान शासन से मुक्त भविष्य के लिए आशावाद व्यक्त करते हुए, नेतन्याहू ने कहा कि वह क्षण लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा जल्दी आएगा। उन्होंने कहा, "जब ईरान आखिरकार आज़ाद हो जाएगा - और वह क्षण लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा जल्दी आएगा - तो सब कुछ अलग होगा।" नेतन्याहू ने कहा, "हमारे दो प्राचीन लोग, यहूदी लोग और फ़ारसी लोग, आखिरकार शांति से रहेंगे। हमारे दो देश, इज़राइल और ईरान, शांति से रहेंगे।"

नेतन्याहू ने पूछा, "जब वह दिन आएगा, तो शासन द्वारा पांच महाद्वीपों में बनाया गया आतंकी नेटवर्क दिवालिया हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ईरान पहले से कहीं ज़्यादा फल-फूलेगा। वैश्विक निवेश। बड़े पैमाने पर पर्यटन। ईरान के अंदर मौजूद जबरदस्त प्रतिभाओं के आधार पर शानदार तकनीकी नवाचार। क्या यह अंतहीन गरीबी, दमन और युद्ध से बेहतर नहीं लगता?"

The people of Iran should know - Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE