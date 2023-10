Israel-Hamas War: अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास की रूस से की तुलना, कहा- "दोनों पड़ोसी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं..."

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच संघर्ष से दुनिया के अन्य देश प्रभावित हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच शांति की अपील कर रहे हैं। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक संबोधन के दौरान इजरायल-फिलीस्तीन संघर्ष का जिक्र किया।

उन्होंने हमास की तुलना रूस से करते हुए कहा, "हमास और पुतिन का आतंक और अत्याचार अलग-अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन वे दोनों पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस से राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा, "इजरायल पर हमला यूक्रेन के लोगों पर लगभग 20 महीने के युद्ध, त्रासदी और क्रूरता की याद दिलाता है, पुतिन द्वारा अपना सर्वव्यापी आक्रमण शुरू करने के बाद से लोग बहुत बुरी तरह आहत हुए थे। हमास और पुतिन अलग-अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे इसे साझा करते हैं। वे दोनों पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं।"

बाइडेन ने कहा कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग करता है और निर्दोष फिलिस्तीनी परिवारों को उनके कारण बहुत पीड़ा हो रही है। बाइडन ने कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय आक्रामकता जारी रही तो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी संघर्ष और अराजकता फैल सकती है।

