Israel-Hamas War: दक्षिण लेबनान में आईडीएफ हमलों में दो हिजबुल्लाह आतंकी हुए ढेर

Israel-Hamas War: इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने पिछले दिन दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की हवाई इकाई में दो महत्वपूर्ण आतंकवादियों को मार गिराया। ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने भी पुष्टि की कि उसके दो सदस्य मंगलवार को इजरायली गोलीबारी में मारे गए।

7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से गाजा में युद्ध शुरू हो गया, हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच लगभग रोजाना सीमा पार से गोलीबारी हो रही है। लेकिन हाल के दिनों में हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर अपने रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं।

मंगलवार को, एजेंसी की रिपोर्टों में कहा गया कि लेबनान के अंदर एक इजरायली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के वायु रक्षा बलों के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर की मौत हो गई, जब वह एक वाहन में यात्रा कर रहा था। एएफपी के मुताबिक, हमला सीमा से करीब 35 किलोमीटर दूर तटीय शहर टायर के पास अबू अल-असवाद इलाके में हुआ।

लड़ाकू वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके दो लड़ाके मारे गए, उनमें से एक रात में मारा गया। इज़रायली सेना ने कहा कि उसने मंगलवार की सुबह और रात में "हिज़्बुल्लाह की हवाई इकाई में दो महत्वपूर्ण आतंकवादियों" को मार गिराया है। दोनों पक्षों ने कहा, रविवार शाम को हिजबुल्लाह ने एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया।

