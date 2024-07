Israel–Hamas war: खान यूनिस पर इजरायल का भीषण हमला, कम से कम 71 लोग मारे गए, सड़कों पर दिखे शव और घायल लोग

Highlights खान यूनिस पर इजरायल का भीषण हमला इजरायली हमले में कम से कम 71 लोग मारे गए हैं 250 से अधिक घायल हो गए हैं

Israel–Hamas war: गाजा के खान यूनिस में हाउसिंग टेंट पर इजरायली हमले में कम से कम 71 लोग मारे गए हैं और 250 से अधिक घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसी एएफपी ने ये जानकारी दी है। हमास द्वारा संचालित गाजा सरकार ने हमले को 'एक बड़ा नरसंहार' बताया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि मारे गए लोगों में नागरिक आपातकालीन सेवा के सदस्य भी शामिल थे।

जानकारी के अनुसार इजरायली सेना ने खान यूनिस में विस्थापितों के तम्बू शिविरों पर भीषण हमला किया। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इज़राइल और हमास के बीच युद्ध में अब तक कम से कम 38,345 लोग मारे गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकवादियों द्वारा इज़राइल पर हमला करने के बाद ये जंग शुरू हुई थी। इजरायली बमबारी में अब तक 88,295 लोग घायल हो चुके हैं।

