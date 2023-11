Israel-Hamas War: बंद कमरे में रखा, 50 दिन तक प्लास्टिक की कुर्सियों पर चादर बिछाकर सोई, इजराइली बंधक ने बयां किया दर्द, कई दिन भूख से लड़ी

Highlights मिरित रेगेव की 21 साल की बेटी माया को भी हमास ने रविवार को छोड़ा था। परिवार के सदस्यों को माया का हौसला बढ़ाने की सलाह दी गई है। रेगेव का 18 साल का बेटा इताई अब भी हमास की गिरफ्त में है।

Israel-Hamas War: हमास द्वारा छोड़ी गई एक इजराइली बंधक ने एक साक्षात्कार में बताया कि उसे शुरुआत में अच्छी तरह खाना दिया गया लेकिन बाद में हालात बिगड़ने लगे और उसे एक बंद कमरे में रखा गया जहां वह करीब 50 दिन तक प्लास्टिक की कुर्सियों पर एक चादर बिछाकर सोई।

रूती मुंदर (78) ने इजराइल के चैनल 13 को बताया कि उन्होंने अपना पूरा वक्त अपनी बेटी केरेन और नाती ओहाद मुंदर-जिचरी के साथ बताया। इसी दौरान ओहाद का नौवां जन्मदिन पड़ा। मुंदर को सात अक्टूबर को दक्षिण इजराइल के निर ओज में उनके घर से घसीटकर ले जाया गया।

उनके पति अव्राहम (78) को भी बंधक बना लिया गया और वह गाजा में ही हैं। उनके बेटे की हमले में मौत हो गई। मुंदर ने टेलीविजन चैनल को बताया कि शुरुआत में उन्हें चावल के साथ चिकन, डिब्बाबंद खाना और चीज़ खाने को दिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘हम अच्छे थे।’’ उन्होंने बताया कि सुबह और शाम उन्हें चाय दी जाती थी और बच्चों को मिठाइयां दी जाती थीं।

मुंदर के अनुसार, ‘‘हालांकि आर्थिक हालात बिगड़ने लगे और लोग भूखे रहने लगे जिसके बाद खानपान की चीजों में भी बदलाव हो गया।’’ जंग शुरू होने के बाद से इजराइल ने गाजा पर नकेल कस रखी है जिसके बाद वहां खाने की चीजों, ईंधन और अन्य बुनियादी वस्तुओं की कमी हो गई है। शुक्रवार को रिहा की गईं मुंदर भी अन्य मुक्त किए गए बंधकों की तरह अच्छी हालत में लौटी हैं।

लेकिन 84 वर्षीय एक महिला को उचित देखभाल नहीं मिलने के कारण खराब हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अन्य बंधक को सर्जरी की जरूरत है। बंधकों को वापसी के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं लाया गया है। उनके बारे में कोई भी जानकारी रिश्तेदारों से ही मिल रही है। उन्होंने बताया कि बंधक बनाए गए कुछ लड़के देर तक बातें करते थे, वहीं कुछ लड़कियां रोती रहती थीं।

कुछ लड़के फर्श पर ही सो जाते थे। मुंदर के अनुसार उन्हें जिस कमरे में रखा गया था, वह ‘दमघोंटू’ था और बंधकों को रोशनदान खोलने से रोक दिया जाता था, लेकिन वह एक खिड़की खोलने में कामयाब रहीं। इजराइल और हमास ने अपने चार दिन के संघर्ष विराम को बढ़ाने पर सहमति जताई है।

संघर्ष विराम के कारण जंग रुक गई है और इजराइल द्वारा कैद किए गए फलस्तीनियों की रिहाई के बदले उसके बंधकों को हमास द्वारा छोड़ा जा रहा है। इजराइल के दो टीवी चैनलों ने दिखाया कि गाजा में हमास के शीर्ष नेता याहिया सिनवार ने एक सुरंग में बंधकों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

मिरित रेगेव की 21 साल की बेटी माया को भी हमास ने रविवार को छोड़ा था। रेगेव ने इजराइल के सरकारी प्रसारणकर्ता कान को बताया कि परिवार के सदस्यों को माया का हौसला बढ़ाने की सलाह दी गई है। रेगेव का 18 साल का बेटा इताई अब भी हमास की गिरफ्त में है।

