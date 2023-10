Israel-Hamas War: गाज़ा पट्टी अस्पताल में 500 लोगों की मौत के पीछे इजराइल की सेना नहीं, राष्ट्रपति बाइडन ने कहा- ‘अन्य टीम’ ने अंजाम दिया है, देखें वीडियो

Highlights यह काम आपने नहीं, बल्कि दूसरी टीम ने किया है। इजराइल ने अस्पताल पर हवाई हमला किया है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। अरब नेताओं के साथ बैठकों को रद्द कर दिया गया है।

Israel-Hamas War: राष्ट्रपति जो बाइडन दुनिया को यह दिखाने के लिए बुध‍वार को इजराइल पहुंचे कि अमेरिका यहूदी लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और दावा किया कि ऐसा लगता है कि गाज़ा पट्टी के अस्पताल में विस्फोट को ‘अन्य टीम’ ने अंजाम दिया है न कि इजराइल की सेना के हमले की वजह से यह विस्फोट हुआ है।

बाइडन ने एक बैठक के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा, “मैंने जो देखा है, उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह काम आपने नहीं, बल्कि दूसरी टीम ने किया है।” लेकिन बाइडन ने कहा कि वहां "बहुत सारे लोग" थे जिन्हें नहीं पता है कि किस कारण से विस्फोट हुआ है।

#WATCH | Israel | In Tel Aviv, US President Joe Biden says, "...I was deeply sad by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. Based on what I have seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there are a lot of people out there, not sure..."… pic.twitter.com/ixrqpC5cm3 — ANI (@ANI) October 18, 2023

बाइडन ने इस बात को लेकर कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया कि उन्हें क्यों लगता है कि अस्पताल में विस्फोट इजराइल के हमले की वजह से नहीं हुआ है। हमास शासित गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल ने अस्पताल पर हवाई हमला किया है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है।

इजराइली की सेना ने संलिप्तता से इनकार किया है और दावा किया कि अन्य चरमपंथी समूह फलस्तीन इस्लामिक जिहाद की ओर से दागे गए रॉकेट का निशाना चूकने की वजह से यह घटना हुई। हालांकि इस समूह ने भी इससे इनकार किया है। बाइडन की इजराइल में रुकने के बाद जॉर्डन जाने की योजना थी लेकिन अस्पताल में विस्फोट के बाद वहां अरब नेताओं के साथ बैठकों को रद्द कर दिया गया है।

#WATCH | Israeli PM Benjamin Netanyahu with US President Joe Biden in Tel Aviv, says, "...On Oct 7 Hamas murdered 1400 Israelis in a single day....October 7th, is another day that will live in infamy. Mr President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. The civilised… pic.twitter.com/5EdfPVrDEI — ANI (@ANI) October 18, 2023

उन्होंने इजराइलियों द्वारा सहन की गई भयावहता के साथ-साथ गाजा में फलस्तीनी नागरिकों के लिए बढ़ते मानवीय संकट को लेकर भी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि वह विस्फोट की वजह से “ बहुत दुखी और नाखुश हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा, “ हमास सभी फलस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और वह उनके लिए सिर्फ परेशानियां ही लेकर आया है।”

बाइडन ने लड़ाई के “बीच फंसे बेगुनाह फलस्तीनियों की मदद के लिए जीवन-रक्षक क्षमता को प्रोत्साहित करने" के तरीके खोजने की जरूरत पर बात की। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सात अक्टूबर के हमले में हमास ने इजराइलियों का “ नरसंहार’’ किया है जिसमें 1400 लोगों की मौत हुई है। बाइडन ने बच्चों सहित निर्दोष इजराइलियों की हत्या की भयावहता पर विस्तार से बात की।

US President Joe Biden arrives in Tel Aviv, Israel amid Israel-Hamas conflict.



(Pics Source: Reuters) pic.twitter.com/47CiKIOdo9 — ANI (@ANI) October 18, 2023

बाइडन ने कहा, “ अमेरिकी बहुत दुखी और चिंतित हैं। नेतन्याहू ने इजराइल आने के लिए बाइडन का आभार जताते हुए उनसे कहा कि उनकी यात्रा “ दिल को छू देने वाली है।” उन्होंने कहा, “ जब मैं कहता हूं श्रीमान राष्ट्रपति आज, कल और हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद, तो मैं इजराइल के सभी लोगों की तरफ से बोलता हूं।”

नेतन्याहू ने कहा कि बाइडन ने "सभ्यता की शक्तियों और बर्बरता की ताकतों" के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची है और कहा कि इजराइल हमास को हराने के अपने संकल्प में एकजुट है। उन्होंने कहा, “सभ्य विश्व को हमास को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए।” बाइडन की योजना हमलों के पीड़ित इजराइल के लोगों और बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों से मिलने की भी है।

नेतन्याहू ने बेन गुरियान हवाई अड्डे पर बाइडन से मुलाकात की। इससे ठीक एक महीने से पहले वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक साथ बैठे थे जहां नेतन्याहू ने कहा था कि “इजराइल और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक शांति” संभव लग रही है। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच रिश्तों को सुधार की संभावना अब धूमिल होती लगती है।

U.S. President Joe Biden and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu Biden meet with the war cabinet at the Kempinski Hotel in Tel Aviv.



"This is a different kind of war and Hamas is a different kind of enemy...Hamas just wants to kill. They want to attack our civilians and… pic.twitter.com/DHCYrbhpay — Republic (@republic) October 18, 2023

सात अक्टूबर को हमास के हमलों के जवाब में इजराइल गाजा पर संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है। गाज़ा में इजराइल के हमलों में करीब 2800 फस्लीतिनियों की मौत हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, करीब 1200 और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यह संख्या मंगलवार को अल अहली अस्पताल में हुए विस्फोट से पहले की है।

विस्फोट का स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। इससे पहले व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने राष्ट्रपति के विशेष विमान ‘एयरफोर्स वन’ पर सवार पत्रकारों से कहा था कि ‘‘बाइडन जमीनी स्थिति के बारे में इजराइलियों से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ कठिन सवाल पूछ सकते हैं।”

