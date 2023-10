Israel-Gaza War: डर के माहौल के बीच दक्षिणी इजरायल नागरिक जेरुसलम का कर रहे हैं रुख, मिडिल ईस्ट के इस शहर में कई समुदाय के रहते हैं लोग

Highlights इजरायल-हमास युद्ध के बीच दक्षिणी इजरायली लोग अब जेरुसलम का रुख कर रहे जेरुसलम में भी डर का माहौल है दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण लोग अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं

तेल अवीव: इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध दक्षिणी इजरायल में रह रहे लोग अब जेरुसलम का रुख कर रहे हैं। यहां पर भी डर का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही यहां पर सुनसान सड़कें और ऐतिहासिक पश्चिमी तट की दीवार बता रही हैं कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है।

कई फिलिस्तीन नागरिक भी यहां रहते हैं और अपना कारोबार करते हैं। हालांकि, इस युद्ध के चलते उनके काम पर भी असर पड़ा है। उन्होंने दोनों देशों के बीच मौजूदा स्थिति को इसका जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, जेरुसलम के टैक्सी ड्राइवर और दुकानदार भी इससे ज्यादा खुश नहीं है।

Amid war with Hamas, people from southern Israel leave homes, move to Jerusalem



Amid war with Hamas, people from southern Israel leave homes, move to Jerusalem