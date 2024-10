Israel Attacks Iran: इजरायल ने ईरान पर किया एयर स्ट्राइक, सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना; इराक ने अपनी उड़ानें की निलंबित

Israel Attacks Iran: इजरायल ने ईरान के हमले का बदला लेते हुए करीब 26 दिनों बाद ईरान पर हवाई हमला किया है। हमले की पुष्टि करते हुए इजरायली सेना ने शनिवार, 26 अक्टूबर की सुबह रान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए, 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के प्रतिशोध में। इजराइली सेना द्वारा जारी एक बयान में, कहा, "ईरान में शासन और क्षेत्र में उसके प्रतिनिधि 7 अक्टूबर से लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं - सात मोर्चों पर - जिसमें ईरानी धरती से सीधे हमले भी शामिल हैं। दुनिया के हर दूसरे संप्रभु देश की तरह, इजराइल राज्य को भी जवाब देने का अधिकार और कर्तव्य है।"

एक्स पर एक अलग बयान में, सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि हमले से पहले इसने अपनी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को "पूरी तरह से जुटाया" था। हैगरी ने लोगों से "सतर्क" रहने के लिए भी कहा, क्योंकि हमलों के बाद इज़राइल ने अपनी रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा है।

