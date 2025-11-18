ISIS ने नाइजीरियाई ब्रिगेडियर जनरल की हत्या का किया दावा, सेना ने किया इनकार

Nigeria: इस्लामिक स्टेट पश्चिम अफ्रीका प्रांत के आतंकवादियों ने एक नाइजीरियाई ब्रिगेडियर जनरल को पकड़ने और उसकी हत्या करने की जिम्मेदारी ली है।

Nigeria: आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से संबद्ध ‘इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रॉविंस’ के चरमपंथियों ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने एक नाइजीरियाई ब्रिगेडियर जनरल की हत्या कर दी है। बहरहाल, नाइजीरियाई सेना ने इस दावे से इनकार किया है। इस्लामिक स्टेट से संबद्ध अल-अमाक समाचार एजेंसी के अनुसार, ब्रिगेडियर जनरल एम. उबा की मौत तब हुई जब उन्हें नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में वाजिरोको के पास गश्त के दौरान पकड़ लिया गया था।

नाइजीरियाई सेना ने शनिवार को जनरल उबा के अपहरण की खबर को खारिज करते हुए सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘सेना मुख्यालय कुछ ऑनलाइन मीडिया मंचों पर चल रही ब्रिगेड कमांडर के अपहरण की झूठी कहानी को खारिज करना चाहता है।’’

वहीं, चरमंपथियों ने एक बयान जारी कर नाइजीरियाई सेना के इनकार को ‘‘पूरी तरह झूठ’’ बताया है। इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रॉविंस (आईएसडब्ल्यूएपी), बोको हराम के दो प्रमुख गुटों में से एक है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में अपनी गतिविधियां बढ़ायी हैं।

यह समूह सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात हो चुका है। नाइजीरिया कई वर्षों से बोको हराम और अन्य सशस्त्र समूहों से संघर्ष कर रहा है। कभी-कभी चरमपंथियों को निशाना बनाने वाली हवाई कार्रवाई में गलती से नागरिक भी मारे जाते हैं। साथ ही सेना ने कई बार हवाई हमले और विशेष अभियान चलाकर सशस्त्र गिरोहों के ठिकानों को निशाना बनाया है। 

