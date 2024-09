क्या इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को डेट कर रहे हैं एलोन मस्क? टेस्ला प्रमुख ने खुद बताया सच

Highlights एलन मस्क और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है दोनों की मुलाकात हाल ही में 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर हुई अरबपति व्यवसायी ने अब डेटिंग की अफवाहों के बारे में अपने विचार साझा किए हैं

नई दिल्ली: अरबपति एलन मस्क और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। दोनों की मुलाकात हाल ही में 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर न्यूयॉर्क में एक पुरस्कार समारोह में हुई थी। डिनर टेबल पर दोनों की हल्की-फुल्की बातचीत हुई। फोटो वायरल होने के बाद कई इंटरनेट यूजर्स ने मान लिया कि मस्क और मेलोनी के बीच कुछ चल रहा है। अरबपति व्यवसायी ने अब डेटिंग की अफवाहों के बारे में अपने विचार साझा किए हैं।

मस्क ने एक एक्स पोस्ट पर टिप्पणी की, जिसमें एक यूजर ने पूछा, "क्या आपको लगता है कि वे डेट करेंगे?" पोस्ट में टेस्ला के सीईओ और मेलोनी की वायरल तस्वीर थी। टेस्ला के सीईओ ने कमेंट सेक्शन में चार शब्दों का जवाब दिया- "हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं।"

उनकी टिप्पणी ने कई यूजर्स का ध्यान खींचा। उनमें से एक ने उस समय को याद किया जब एलन मस्क ने कहा था कि जॉर्जिया मेलोनी "वास्तविक, ईमानदार और सच्ची हैं, और ऐसा हमेशा राजनेताओं के बारे में नहीं कहा जा सकता है।"

