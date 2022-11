कनाडा: पिकअप ट्रक से टकराने और घसीटने के कारण भारतीय छात्र की हुई मौत, 1 साल पहले ही गया था टोरंटो पढ़ने, सम्मान में निकाली जाएगी रैली

Highlights कनाडा में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त छात्र साइकल पर सवार जो पिकअप ट्रक से टकरा गया था। ऐसे में परिवार उसके शव को भारत लाने की उम्मीद लगाए बैठे है।

टोरंटो: कनाडा के टोरंटो में साइकिल से सड़क पार करते वक्त पिकअप ट्रक की चपेट में आने से 20-वर्षीय भारतीय छात्र की मौत हो गई है। समाचार वेबसाइट ‘सीबीसीडॉटसीए’ की शुक्रवार को प्रकाशित एक खबर में मृतक के रिश्तेदार प्रवीण सैनी के हवाले से बताया गया कि मृतक कार्तिक सैनी अगस्त 2021 में भारत से कनाडा आया था।

बहरहाल, पुलिस अभी तक मृतक की पहचान की पुष्टि नहीं कर सकी है। खबर के अनुसार, प्रवीण ने हरियाणा के करनाल से बात की, जहां उनका परिवार रहता है। प्रवीण ने बताया कि परिवार को उम्मीद है कि कार्तिक का शव जल्द से जल्द भारत भेजा जाएगा।

खबर में बताया गया है कि शेरिडन कॉलेज ने पुष्टि की है कि कार्तिक उसका छात्र था। कॉलेज ने शुक्रवार को एक ईमेल में कहा, ‘‘हमारा समुदाय कार्तिक के आकस्मिक निधन से बहुत दुखी है। हम उनके परिवार, मित्रों, साथियों और प्राध्यापकों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।’’

वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि यह जानलेवा दुर्घटना बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे योंग स्ट्रीट और सेंट क्लेयर एवेन्यू के चौराहे पर हुई है। पुलिस ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पिकअप ट्रक से टकराने और घसीटे जाने के कारण साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई है।

Our community grieves. We will gather to remember Kartik Saini, a 20 year old student from India. @RespectTO has organized a memorial ride, ending with the placement of a ghost bike at the crash site. Wednesday, Nov. 30, 6:00-8:00pm. All are welcome. https://t.co/Bq8YiMRdrChttps://t.co/acwFLJEcjcpic.twitter.com/QfabPNM4zl