अमेरिका में भारतीय छात्र ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, जिम में चाकू से उस पर हुआ था हमला

नई दिल्ली: अमेरिका में पढ़ रहे 24 वर्षीय भारतीय छात्र पी वरुण राज पुचा पर 29 अक्टूबर को फिटनेस जिम में चाकू से हमला किया गया था। लेकिन, इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उपचार के बीच उसकी मौत हो गई है। इस बात पर वलपरिसो विश्वविद्यालय ने मुहर लगा दी है। खबरों के मुताबिक, यह घटना अमेरिका के राज्य इंडियाना की है।

इंडियाना के फिटनेस जिम में जॉर्डन अंद्रादे नाम के हमलावर ने उसके सिर पर चाकू से वार किया था। लेकिन, अब पुलिस ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि हमले की असल वजह क्या थी? वरुण वलपरिसो यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का छात्र था।

वहीं, घटना के बाद ही हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आरोपी पर घातक हथियार से वार करने और हत्या के प्रयास के आरोप के आधार पर उस पर केस चल रहा है।

वलपरिसो यूनिवर्सिटी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "हमें बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है कि वरुण हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे कैंपस समुदाय ने अपने किसी एक को खो दिया, और इस विनाशकारी क्षति पर शोक मनाते हुए हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं वरुण के परिवार और दोस्तों के साथ हैं।"

यूनिवर्सिटी के अनुसार, "विश्विविद्यालय वरुण के परिवार से लगातार संपर्क में है और आगे भी जहां कहीं भी उन्हें जरूरत होगी, उन्हें मदद किया जाएगा। हमने वरुण के माता-पिता से पूछा है कि क्या वे वरुण की प्रार्थना सभा में आना चाहेंगे?"

