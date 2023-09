भारतीय हैकर्स ने कनाडाई सेना की वेबसाइट की हैक! कनाडा ने साइबर अटैक का किया दावा: रिपोर्ट

ओटावा: भारत और कनाडा के बीच पनपने तनाव के बाद विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा और दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्योरोप का दौर जारी है। इस बीच, पीएम ट्रूडो की सरकार वाले कनाडा ने भारत पर साइबर अटैक का आरोप लगाया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडाई सशस्त्र बलों की आधिकारिक वेबसाइट बुधवार को अस्थायी रूप से काम करना बंद कर दिया। इसके बाद दावा किया गया कि वेबसाइट को 'इंडियन साइबर फोर्स' नामक हैकर्स के एक समूह ने हैक किया था जिन्होंने साइबर हमले के लिए एक्स पर जिम्मेदारी का दावा किया था।

राष्ट्रीय रक्षा विभाग में मीडिया संबंधों के प्रमुख डैनियल ले बौथिलियर ने द ग्लोब एंड मेल को बताया कि व्यवधान दोपहर के आसपास शुरू हुआ और बाद में इसे ठीक कर लिया गया। भारतीय साइबर फोर्स ने एक्स पर एक पोस्ट में घोषणा की कि "कैनेडियन एयरफोर्स वेबसाइट को हटा दिया गया है" और वेबसाइट पर त्रुटि संदेश का एक स्क्रीनशॉट साझा किया।

Canadian Airforce Website has been taken down 🔥



>Target - https://t.co/nNzSz3kAHr



>Check host - https://t.co/nH67OaEhMY



Duration: 2 hour#Fuckcanadapic.twitter.com/khfhVQAV2R