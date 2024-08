लंदन में भारतीय दूतावास ने जारी किया अलर्ट, लोकल न्यूज और एडवाइजरी को फॉलो करें नागरिक

Highlights लंदन में स्थित भारतीय दूतावास ने सलाह जारी की यात्रियों को यूनाइटेड किंगडम में यात्रा करते समय सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी ब्रिटेन में एक दशक से भी अधिक समय में भड़की सबसे बुरी दंगे की घटना

नई दिल्ली: लंदन में स्थित भारतीय दूतावास ने सलाह जारी करते हुए भारतीय यात्रियों को यूनाइटेड किंगडम में यात्रा करते समय सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी है। यह ब्रिटेन में एक दशक से भी अधिक समय में भड़की सबसे बुरी दंगे की घटना है, जहां हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर प्रवासियों, विशेषकर मुसलमानों पर हमला किया है।

British government & its law enforcement agencies need to be held accountable over the recent riots of the Islamists & far-right thugs in #UK. They have created a civil war in the country. They first permitted Islamists take over streets of #London for months which helped… pic.twitter.com/kfwvsDt4ld