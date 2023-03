विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा आयोजित इफ्तार रात्रिभोज में शामिल हुए भारतीय राजनयिक: रिपोर्ट

Highlights बिलावल ने राजधानी में स्थित राजनयिकों के साथ भारतीय प्रभारी अधिकारियों को निमंत्रण दिया था। भारत ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके वरिष्ठ राजनयिक ने विदेश कार्यालय में रात्रिभोज में भाग लिया।

इस्लामाबाद: एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने गुरुवार को इस्लामाबाद में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा आयोजित इफ्तार रात्रिभोज में भाग लिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विदेश मंत्री बिलावल ने राजधानी में स्थित राजनयिकों के साथ भारतीय प्रभारी अधिकारियों को निमंत्रण दिया था। भारत ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके वरिष्ठ राजनयिक ने विदेश कार्यालय में रात्रिभोज में भाग लिया।

यह देखा गया है कि पाकिस्तान और भारत आमतौर पर अपने संबंधों की तनावपूर्ण स्थिति के कारण एक दूसरे को ऐसे समारोहों में आमंत्रित करने से बचते हैं। लेकिन रात के खाने में एक भारतीय राजनयिक की उपस्थिति ने उस नीति से प्रस्थान का संकेत दिया। यदि पाकिस्तान भारत में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा और विदेश मंत्रियों की आगामी बैठकों में भाग लेता है तो दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर जुड़ाव की संभावना है।

विदेश मंत्री ने डिप्लोमेट कोर को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सभी समाजों में ऐसे लोग थे, खासकर पाकिस्तान में नहीं, जो अविश्वसनीय रूप से कठिन समय का सामना कर रहे हैं। पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का सामूहिक रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि बहुत सारी कठिनाइयां 'हमारी' खुद की बनाई हुई हैं।

उन्होंने कहा, "हम कुछ ऐसे निर्णयों के आर्थिक परिणामों का सामना कर रहे हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। लोग बाढ़ के रूप में एक जलवायु आपदा के विनाशकारी प्रभाव का सामना कर रहे हैं, जिसके घटित होने में उनकी बहुत कम या कोई भूमिका नहीं रही है। खासकर युवा पीढ़ी को उन फैसलों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो उन्होंने नहीं किए।"

