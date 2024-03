बाल्टीमोर की ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हुए जहाज पर सवार थे चालक दल के 22 भारतीय सदस्य, सभी सुरक्षित

नई दिल्ली: बाल्टीमोर के की ब्रिज पर दुर्घटनाग्रस्त हुए कंटेनर जहाज पर सवार सभी 22 चालक दल के सदस्य भारतीय थे। वे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सिनर्जी मरीन ग्रुप के चार्टर मैनेजर ने कहा, दो पायलटों सहित चालक दल के सभी सदस्यों का पता लगा लिया गया है और किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई प्रदूषण भी नहीं हुआ है। सिंगापुर के झंडे वाले जहाज का पंजीकृत मालिक ग्रेस ओशन पीटीई लिमिटेड है। बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज मंगलवार तड़के उस समय ढह गया जब एक कंटेनर जहाज चार लेन के दायरे से टकरा गया, जिससे कारें नदी में गिर गईं। आठ लोगों का एक निर्माण दल पुल पर गड्ढों को ठीक कर रहा था और आठ लोग नदी में गिर गए।

खबर लिखे जाने तक तक दो लोगों को बचाया जा चुका है, स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि "बड़े क्षेत्र" में तलाशी की जरूरत है। उन्हें डर है कि छह अन्य अभी भी लापता हैं क्योंकि अधिकारी तलाश कर रहे हैं। बचाए गए लोगों में से एक व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने रॉयटर्स को बताया कि बचाए गए लोगों में से एक की हालत "बहुत गंभीर" बताई जा रही है। 948 फुट के कंटेनर जहाज ने पुल की संरचना के एक हिस्से को तोड़ दिया, जिससे कई कारें पानी में गिर गईं और कई लोगों के हताहत होने की आशंका पैदा हो गई।

Literally anyone’s worse nightmare.



The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, MD, completely collapsed after being struck by a ship.



Prayers to everyone impacted#BaltimoreBridge#BaltimoreBridgeCollapse#bridgecollapse#bridgepic.twitter.com/WDWL3oEqDe