भारत ने की ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों की तोड़फोड़ की घटनाओं की निंदा, कहा- हो रही नफरत फैलाने की कोशिश

Highlights भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि ये शांतिपूर्ण बहु-विश्वास वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के बीच घृणा और विभाजन बोने के स्पष्ट प्रयास हैं। उच्चायोग ने कहा कि हमारी चिंताओं को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ बार-बार साझा किया गया है।

कैनबरा: कैनबरा में भारतीय उच्चायोग ने हाल के सप्ताहों में मेलबर्न में तीन हिंदू मंदिरों सहित तोड़फोड़ की घटनाओं की कड़ी निंदा की। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में कथित तौर पर "खालिस्तानी समर्थकों" द्वारा भारत विरोधी भित्तिचित्रों के साथ एक पखवाड़े के भीतर एक तीसरे हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई।

ऑस्ट्रेलिया टुडे वेबसाइट के अनुसार, मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) मंदिर के प्रबंधन को हरे कृष्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे "हिंदुस्तान मुर्दाबाद" भित्तिचित्रों के साथ श्रद्धेय मंदिर की दीवारों को तोड़ दिया गया था। कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा, "उच्चायोग हाल के सप्ताहों में मेलबर्न में 3 हिंदू मंदिरों सहित बर्बरता की गंभीर परेशान करने वाली घटनाओं की कड़ी निंदा करता है। ये शांतिपूर्ण बहु-विश्वास वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के बीच घृणा और विभाजन बोने के स्पष्ट प्रयास हैं।"

Signals that pro-Khalistan elements are stepping up their activities in Australia, actively aided & abetted by members of proscribed terrorist orgs such as the SFJ & other inimical agencies from outside Australia,have been evident for some time: High Commission of India, Canberra

भारतीय उच्चायोग ने आगे कहा, "संकेत हैं कि खालिस्तान समर्थक तत्व ऑस्ट्रेलिया में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, सक्रिय रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जैसे कि SFJ और ऑस्ट्रेलिया के बाहर की अन्य शत्रुतापूर्ण एजेंसियों के सदस्यों द्वारा सक्रिय रूप से सहायता और बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ समय के लिए स्पष्ट हो गया है। हमारी चिंताओं को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ बार-बार साझा किया गया है।"

Our concerns have repeatedly been shared with the Australian Govt. In addition, our concerns about the so-called referendum in Melbourne and Sydney, Australia, announced by the SFJ, have been conveyed to the Australian Govt: High Commission of India, Canberra, Australia