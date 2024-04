मध्य पूर्व तनाव के बीच भारत ने नागरिकों को ईरान, इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी

नई दिल्ली: मध्य पूर्व तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिसमें नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान, इज़राइल की यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही इसमें कहा गया है कि विदेश मंत्रालय उन सभी लोगों से भी अनुरोध करता है जो वर्तमान में ईरान या इज़राइल में रह रहे हैं, वे वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी गतिविधियों को केवल आवश्यक गतिविधियों तक ही सीमित रखने की सलाह दी गई।

सलाह में कहा गया है, "क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इज़राइल की यात्रा न करें।"मंत्रालय ने कहा, “उन सभी लोगों से जो वर्तमान में ईरान या इज़राइल में रह रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को न्यूनतम तक सीमित रखें।”

यह सलाह ईरान द्वारा सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले पर जवाबी कार्रवाई की धमकी देने के बाद आई है, जिससे मध्य पूर्व में हिंसा बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में अपने दूतावास परिसर पर हुए हवाई हमले का बदला लेने की कसम खाई है, जिसमें एक शीर्ष ईरानी जनरल और छह अन्य ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए थे।

MEA issues Travel advisory for Iran and Israel; advises all Indians to not travel to Iran or Israel till further notice.



MEA also requests all those who are currently residing in Iran or Israel to get in touch with Indian Embassies there and register themselves. pic.twitter.com/p2l47dXPiB