US: भाषण के दौरान जो बाइडन ने कमला हैरिस को बताया राष्ट्रपति, उनके नाम के उच्चारण में भी की गलती, देखें VIDEO

वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक अन्य मौखिक गलती में अपने दूसरे नंबर की नेता कमला हैरिस को गलत शीर्षक से संदर्भित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति की जगह "राष्ट्रपति हैरिस" कहा. 80 वर्षीय जो बिडेन, स्टेनली कप जीतने वाली हॉकी टीम, लास वेगास गोल्डन नाइट्स का व्हाइट हाउस में स्वागत करते समय गलत बोल गए।

बाडइन ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा, "राष्ट्रपति हैरिस यह सुनिश्चित करने के लिए यहां हैं कि हम इसे सही तरीके से करें।" बाद में उन्होंने उपराष्ट्रपति को संबोधित करते समय उनके पहले नाम का भी गलत उच्चारण किया।

यह पहली बार नहीं है जब बाइडन ने ऐसी गलती की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि उन्होंने कम से कम छह अन्य अवसरों पर उपराष्ट्रपति को "राष्ट्रपति हैरिस" कहा है। एक बार उन्होंने कमला हैरिस को "प्रथम महिला" भी कहा था।

