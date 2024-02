पहलीबार भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर वरुण घोष ने भगवद गीता पर हाथ रखकर ली शपथ

Highlights वरुण घोष भगवद गीता पर शपथ लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई संसद के पहले भारत में जन्मे सदस्य बने उन्हें विधान सभा के बाद नए सीनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है विधान परिषद ने उन्हें संघीय संसद की सीनेट में ऑस्ट्रेलियाई राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना

Indian-origin Australian Senator Varun Ghosh: बैरिस्टर वरुण घोष मंगलवार को भगवद गीता पर शपथ लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई संसद के पहले भारत में जन्मे सदस्य बन गए है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के वरुण घोष को विधान सभा के बाद नए सीनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है और विधान परिषद ने उन्हें संघीय संसद की सीनेट में ऑस्ट्रेलियाई राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने वरुण घोष का स्वागत करते हुए कहा, "लेबर सीनेट टीम में आपका होना अद्भुत है।"

मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, “पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हमारे नवीनतम सीनेटर वरुण घोष का स्वागत है। सीनेटर घोष भगवद गीता पर शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं। मैंने अक्सर कहा है, जब आप किसी चीज़ में प्रथम होते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप अंतिम न हों।''

