इमरान खान देश के लिए मोदी से ज्यादा खतरनाक हैं! टीवी इंटरव्यू में ये क्या बोल गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, देखें वीडियो

इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के मुखिया और देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में एक तरह से माना कि इमरान खान अभी पाकिस्तान के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक हैं।

पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर एक कार्यक्रम में ख्वाजा एम आसिफ ने कहा, 'तुम्हें विदेशी शत्रु के बारे में पता है। लेकिन पाकिस्तान में लोग आज भी उस दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हैं जो यहां पैदा हुआ और उस देश (भारत) से आने वाले दुश्मन से भी बड़ा खतरा है।'

इस पर हामिद मीर ने पूछा क्या इमरान खान मोदी से ज्यादा खतरनाक है? इस पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा- 'बिल्कुल..शिनाख्त नहीं हो पा रही है लोगों में। वह हमारे बीच मौजूद हैं। कौन ज्यादा खतरनाक है? वह जो हमारे बीच में है या वह जो तुम्हारे सामने उस पार खड़ा है?'

Unbelievable. Defense Minister of Pakistan ⁦@KhawajaMAsif⁩ declared ⁦@ImranKhanPTI⁩ a bigger threat to the security of Pakistan than Indian Prime Minsiter ⁦@narendramodi⁩. pic.twitter.com/XzEnlhYRc6