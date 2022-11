गोली लगने के बाद इमरान खान ने पहली रैली को संबोधित किया, कहा- उनकी पार्टी सभी विधानसभाओं से देगी इस्तीफा

Highlights पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शूटिंग की घटना के बाद रावलपिंडी में अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की अपनी पहली रैली को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी के सदस्य सभी प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा दे देंगे। खान ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी वर्तमान 'भ्रष्ट' राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहना चाहती है।

कराची: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शूटिंग की घटना के बाद रावलपिंडी में अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की अपनी पहली रैली को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी के सदस्य सभी प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा दे देंगे।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ने आरोप लगाया कि तीन अपराधी, जो इस महीने की शुरुआत में उनकी हत्या के असफल प्रयास के पीछे थे, उन्हें फिर से निशाना बनाने का इंतजार कर रहे हैं।

बंदूक के हमले में इमरान खान के घायल होने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति में खान ने शनिवार को कहा कि वह इस्लामाबाद के लिए अपना विरोध मार्च वापस ले रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे देश में तबाही मच जाएगी।

खान ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी वर्तमान 'भ्रष्ट' राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहना चाहती है और इसके बजाय सभी विधानसभाओं से इस्तीफा दे देगी। इमरान खान ने इस महीने की शुरुआत में एक 'हत्या' के प्रयास से बचने के बाद रावलपिंडी में अपनी पहली मेगा रैली को संबोधित किया।

इमरान खान ने बार-बार आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और आईएसआई काउंटर इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख मेजर-जनरल फैसल नसीर उन पर हमले के पीछे थे।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खान ने कहा कि उनकी पार्टी ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को मध्यावधि चुनाव की घोषणा के लिए मजबूर करने के लिए इस्लामाबाद की ओर मार्च करने के बजाय प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा देने का फैसला किया है। पीटीआई पहले ही संघीय संसद से इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन दो प्रांतों और दो प्रशासनिक इकाइयों में सत्ता में बनी हुई है।

उनकी उपस्थिति से उत्साहित समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए खान ने कहा, "यदि आप जीवन जीना चाहते हैं, तो मृत्यु के भय को छोड़ दें।" खान ने अपने समर्थकों से आह्वान किया कि अगर वे आजादी से जीना चाहते हैं तो खुद को मौत के डर से मुक्त कर लें।

इमरान खान ने शनिवार को कहा कि 3 नवंबर को पूर्वी शहर वजीराबाद में एक विरोध मार्च के दौरान उनकी हत्या के प्रयास में तीन शूटर शामिल थे। पीटीआई प्रमुख के दाहिने पैर में गोली लगी थी, जब पंजाब के वजीराबाद में बंदूकधारियों ने उन पर गोली चला दी थी, जहां वह सरकार के खिलाफ मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मार्च का नेतृत्व कर रहे थे।

