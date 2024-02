'तत्काल छोड़ें म्यांमार का रखाइन प्रांत', बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को दी सलाह

Highlights एक सलाह में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उन भारतीय नागरिकों से तुरंत वहां से चले जाने को कहा जो पहले से ही रखाइन राज्य में हैं एडवाइजरी में कहा गया है, सभी भारतीय नागरिकों को म्यांमार के राखीन राज्य की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है MEA ने कहा, जो भारतीय नागरिक पहले से ही रखाइन राज्य में हैं, उन्हें तुरंत राज्य छोड़ने की सलाह दी जाती है

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को अपने नागरिकों को बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर म्यांमार के रखाइन राज्य की यात्रा न करने की सलाह दी। एक सलाह में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उन भारतीय नागरिकों से तुरंत वहां से चले जाने को कहा जो पहले से ही रखाइन राज्य में हैं।

विदेश मंत्रालय द्वारा एडवाजरी में कहा गया है, ''सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति, लैंडलाइन सहित दूरसंचार के साधनों में व्यवधान और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी को देखते हुए, सभी भारतीय नागरिकों को म्यांमार के राखीन राज्य की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है।''

विदेश मंत्रालय ने कहा, "जो भारतीय नागरिक पहले से ही रखाइन राज्य में हैं, उन्हें तुरंत राज्य छोड़ने की सलाह दी जाती है।"

