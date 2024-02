हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, बाल यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी की सजा माफ करना पड़ा भारी

Highlights हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति ने पद से दिया इस्तीफा हंगरी राष्ट्रपति नोवाक ने बाल यौन शोषण के मामले में फंसे एक व्यक्ति की सजा माफ कर दी थी हंगरी में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन और जगह-जगह उनकी आलोचना की जा रही थी

नई दिल्ली: हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने देशवासियों से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। वो वर्तमान प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन की करीबी सहयोगी मानी जाती हैं। उन्होंने हाल में बाल यौन शोषण के मामले में फंसे एक व्यक्ति की सजा माफ कर दी थी, जिसके बाद पूरे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन और जगह-जगह उनकी आलोचना की जा रही थी।

नोवाक ने 'माफी' मांगकर क्या-क्या कहा

नोवाक ने इस्तीफे के साथ संबोधन में कहा कि उन्हें दुख हुआ कि वो सभी पीड़ितों की मदद करने में अस्मर्थ रहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी, आगे और हमेशा बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए सदैव खड़ी रहूंगी। उन्होंने कहा, "माफी दी गई और सबूत के अभाव में आरोपी पीडोफिलिया के प्रति शून्य सहनशीलता के बारे में संदेह पैदा हुआ और गलत निर्णय लिया।"

उन्होंने शनिवार को कहा, "मैंने गलती की, मैं उन लोगों से माफी मांगती हूं, जिन्हें मैंने ठेस पहुंचाई है और मैं उन पीड़ितों से भी क्षमा मांगती हूं, जिन्हें लगा होगा कि मैं उनके लिए समय पर खड़ी नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में आपको आखिर बार संबोधित कर रही हूं"। साथ ही उन्होंने बिना देरी किए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

