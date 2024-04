Hong Kong Residential Building Fire: पांच लोगों की मौत और 27 घायल, हांगकांग की बड़ी इमारत में भीषण आग

Highlights पुलिस ने बताया कि तीन पुरुषों और दो महिलाओं की मौत हो गई है। इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एक जिम में आग लगी। ‘न्यू लकी हाउस’ में 200 इकाइयां हैं और इसका निर्माण 1964 में किया गया था।

Hong Kong Residential Building Fire: हांगकांग की एक बड़ी इमारत में आग लगने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य लोग घायल हो गए। हांगकांग के जॉर्डन में ‘न्यू लकी हाउस’ नामक इमारत में लगी आग को सुबह बुझा दिया गया लेकिन पुलिस ने कहा कि इमारत के भीतर मौजूद लोग अब भी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। इस इमारत में अधिकतर आवासीय इकाइयां हैं। प्राधिकारियों ने बताया कि सुबह सात बजकर 53 मिनट पर आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि तीन पुरुषों और दो महिलाओं की मौत हो गई है।

‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ सहित स्थानीय मीडिया ने बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एक जिम में आग लगी। ‘न्यू लकी हाउस’ में 200 इकाइयां हैं और इसका निर्माण 1964 में किया गया था। प्रशासन के मुख्य सचिव एरिक चैन ने कहा कि वह आग लगने की इस घटना से स्तब्ध एवं दुखी हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी।

