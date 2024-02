Hindu temple in Abu Dhabi 2024: बीएपीएस मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, 700 करोड़ रुपए की लागत, 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया, देखें लाइव वीडियो

Highlights मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी है। मंदिर में मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा बुधवार सुबह शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मंदिर का बुधवार को उद्घाटन करेंगे।

Hindu temple in Abu Dhabi 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) मंदिर पहुंच गए हैं। अभिनेता अक्षय कुमार अबू धाबी में BAPS मंदिर पहुंचे हैं। दुबई-अबू धाबी शेख जायेद हाइवे पर अल रहबा के समीप स्थित बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) द्वारा निर्मित यह हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस मंदिर को करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi to shortly inaugurate the Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) Mandir in Abu Dhabi.pic.twitter.com/fwShwGPzUZ — ANI (@ANI) February 14, 2024

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) Mandir, the first Hindu temple in Abu Dhabi.



PM Modi will shortly inaugurate the temple. pic.twitter.com/rU9EnWqGNj — ANI (@ANI) February 14, 2024

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सात अमीरातों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात शिखर, ऊंटों की नक्काशी और राष्ट्रीय पक्षी बाज अबू धाबी में पत्थरों से बने पहले हिंदू मंदिर में मेजबान देश की झलक पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मंदिर का बुधवार को उद्घाटन करेंगे। मंदिर में मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा बुधवार सुबह शुरू हुई।

#WATCH | PM Modi welcomed by BAPS' Ishwarcharandas Swami at BAPS Hindu temple in Abu Dhabi pic.twitter.com/5XxQl4L0bp — ANI (@ANI) February 14, 2024

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi at the Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) Mandir in Abu Dhabi. pic.twitter.com/wjeCbkgobV — ANI (@ANI) February 14, 2024

प्रधानमंत्री मोदी शाम को भव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह का नेतृत्व करेंगे जो 10 फरवरी को मंदिर में शुरू हुए ‘सद्भावना महोत्सव’ के समापन का प्रतीक होगा। मंदिर में सात शिखर बनाए गए हैं जो संयुक्त अरब अमीरात के सात अमीरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीएपीएस के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्मविहरिदास ने कहा, ‘‘सात शिखरों पर भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामीनारायण, तिरूपति बालाजी और भगवान अयप्पा की मूर्तियां हैं। सात शिखर संयुक्त अरब अमीरात के सात अमीरात का प्रतिनिधित्व करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सात शिखर सात महत्वपूर्ण देवताओं को समर्पित हैं। ये शिखर संस्कृतियों और धर्मों के परस्पर संबंध को रेखांकित करते हैं। आम तौर पर, हमारे मंदिरों में या तो एक शिखर होता है या तीन या पांच शिखर होते हैं, लेकिन यहां सात शिखर सात अमीरात की एकता के प्रति हमारा आभार व्यक्त करते हैं।’’

#WATCH | Abu Dhabi Hindu Temple Live: PM Modi inaugurates BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi, UAEhttps://t.co/uXvLO2xVVj — ANI (@ANI) February 14, 2024

ब्रह्मविहरिदास ने कहा, ‘‘इन शिखरों का उद्देश्य बहुसांस्कृतिक परिदृश्य में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है। कुल 108 फुट ऊंचा यह मंदिर क्षेत्र में विविध समुदायों के सांस्कृतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।’’ मेजबान देश को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं में हाथी, ऊंट और शेर जैसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जानवरों के साथ-साथ यूएई के राष्ट्रीय पक्षी बाज को भी मंदिर के डिजाइन में शामिल किया गया है।

#WATCH | Actor Akshay Kumar arrives at Abu Dhabi BAPS temple to be inaugurated by PM Modi today pic.twitter.com/pX3PsWmgqI — ANI (@ANI) February 14, 2024

#WATCH | PM Modi set to inaugurate BAPS temple in UAE's Abu Dhabi pic.twitter.com/bxJK6ILVDY — ANI (@ANI) February 14, 2024

मंदिर में पत्थरों पर नक्काशी करने वाले कारीगर सोमसिंह ने कहा, ‘‘दृढ़ता, प्रतिबद्धता और धीरज के प्रतीक ऊंट को संयुक्त अरब अमीरात के परिदृश्य से प्रेरणा लेते हुए मंदिर की नक्काशी में उकेरा गया है।’’ मंदिर में रामायण और महाभारत सहित भारत की 15 कहानियों के अलावा माया, एजटेक, मिस्र, अरबी, यूरोपीय, चीनी और अफ्रीकी सभ्यताओं की कहानियों को भी दर्शाया गया है। मंदिर में ‘शांति का गुंबद’ और ‘सौहार्द का गुंबद’ भी बनाया गया है।

#WATCH | PM Modi arrives at BAPS temple in Abu Dhabi, UAE pic.twitter.com/DW6W3dppzD — ANI (@ANI) February 14, 2024

Hindu temple in Abu Dhabi 2024 pm Narendra Modi arrives Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha BAPS Mandir first Hindu temple see video Actor Akshay Kumar has reached BAPS temple in Abu Dhabi

