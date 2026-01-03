बांग्लादेश में नहीं थम रही हिन्दुओं की लिंचिंग, भीड़ द्वारा आग लगाए गए एक और हिंदू व्यक्ति की मौत, 3 हफ़्तों में चौथी ऐसी घटना
By रुस्तम राणा | Updated: January 3, 2026 15:40 IST2026-01-03T15:40:10+5:302026-01-03T15:40:10+5:30
नई दिल्ली:बांग्लादेश के 50 साल के बिजनेसमैन खोकन दास की चोटों की वजह से मौत हो गई। देश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर टारगेटेड हमलों के बीच एक कट्टरपंथी इस्लामी भीड़ ने उन पर हमला किया था और उन्हें आग लगा दी थी। पड़ोसी देश में यह इस तरह की चौथी हत्या है। दिसंबर 2025 में भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद से यह देश तनाव में है।
शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक खोकन दास की शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। दास घर लौट रहे थे, तभी हमलावरों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर उन्हें घेर लिया, उनके शरीर पर पेट्रोल डाला और दामुड्या के कोनेश्वर यूनियन के केउरभंगा बाजार के पास आग लगा दी।
31 दिसंबर को हुए हमले में उन्हें गंभीर रूप से जलने की चोटें आई थीं, लेकिन वह शरीयतपुर ज़िले में एक तालाब में कूदकर भागने में कामयाब रहे। इस हत्या से दुखी दास के परिवार वालों ने इस जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनके परिवार के एक सदस्य ने इंडिया टीवी को बताया, "खोकन दास का सुबह 7:20 बजे (स्थानीय समय) निधन हो गया। हम इस जघन्य कृत्य में शामिल दोषियों के लिए मौत की सज़ा की मांग कर रहे हैं।"
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक हिंसक भीड़ ने कथित तौर पर उस हिंदू व्यक्ति पर हमला किया और उसे आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह देश में अल्पसंख्यकों पर एक और परेशान करने वाला हमला है। यह घटना भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती दुश्मनी को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच हुई है, जो अब एक चिंताजनक पैटर्न बन गया है।
हिंदुओं पर बार-बार हमले
इससे पहले, 18 दिसंबर को एक भीड़ ने कपड़े के मज़दूर दीपू चंद्र दास को पीट-पीटकर मार डाला, उसे नंगा किया और उसके शरीर को आग लगा दी। एक हफ़्ते बाद, 24 दिसंबर को, राजबाड़ी शहर के पांग्शा उपज़िला में कथित उगाही के आरोप में अमृत मंडल नाम के एक और हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
30 दिसंबर को, 42 साल के बजेंद्र बिस्वास को मैमनसिंह के भालुका में एक गारमेंट फैक्ट्री में एक सहकर्मी ने शॉटगन से गोली मारकर हत्या कर दी।
बीजेपी ने हत्या पर दुख जताया
इस हत्या से भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने इसे बंगाली हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताया है।
X पर एक पोस्ट में, पार्टी ने कहा कि खोकन दास की मौत बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की पहले हुई हत्या के बाद हुई है और इसकी तुलना पश्चिम बंगाल की घटनाओं से की, जिसमें मुर्शिदाबाद में 2023 में हरागोबिंद दास और चंदन दास की हत्याएं शामिल हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूरे इलाके में बंगाली हिंदुओं पर हमले बिना रुके जारी हैं।
उस्मान हादी की हत्या और हिंदुओं पर हमले
दिसंबर 2025 में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने बांग्लादेश को राजनीतिक उथल-पुथल में धकेल दिया है, जिससे फरवरी 2026 के आम चुनावों से पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन और भारत विरोधी भावना में बढ़ोतरी हुई है।
हादी की मौत के बाद भारत समर्थक माने जाने वाले प्रमुख अखबारों के दफ्तरों पर हमले हुए और भारतीय राजनयिक मिशनों के पास घटनाएं हुईं, जिसके कारण भारत को सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में वीजा केंद्र अस्थायी रूप से बंद करने पड़े।
जैसे-जैसे देश फरवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों की ओर बढ़ रहा है, बांग्लादेश 2025 की शुरुआत से ही लंबे समय तक अशांति, सड़क हिंसा और बढ़ते ध्रुवीकरण के साथ एक बहुत ही तनावपूर्ण राजनीतिक दौर में प्रवेश कर गया है।