बांग्लादेश के निर्यात बैन करने से भारत में महंगी हुई हिलसा मछ्ली, दुर्गा पूजा से पहले बड़ा झटका

Highlights भारतीय त्योहारों से पहले बांग्लादेश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया हिलसा मछली के रेट में हुई बढ़ोतरी अब भारतीयों को लेना है, तो ये रेट चुकाना होगा

नई दिल्ली: दुर्गा पूजा और दूसरे त्योहार के बीच बांग्लादेश ने देश से हिलसा मछली के निर्यात पर बैन लगा दिया है। यही नहीं अब अगर मछली लेनी है तो आपको 2000 से 2400 रुपए रेट मिलेगा। हालांकि, त्योहारों से पहले देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया, जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार अस्तित्व में आई है।

बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय की सलाहकार फरीदा अख्तर ने इस कदम के पीछे का कारण बताया और कहा कि स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है।

Every year during Durga Puja, hilsa fish is sent from Bangladesh to India as a gift. However, this year, hilsa will not be sent to India, according to Farida Akhter, advisor to the Ministry of Fisheries and Livestock. pic.twitter.com/51w4gzUMQ6