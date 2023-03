वीडियोः अमेरिकी के मिसिसिपी में भारी तबाही; तूफान की चपेट में आने से 23 लोगों की मौत, कई मकान क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति बाधित

Highlights अमेरिका के ग्रामीण मिसिसिपी और अलबामा में शुक्रवार रात को शक्तिशाली तूफान आया। शनिवार सुबह छह बजकर 20 मिनट तक तूफान से 23 लोगों के मरने की सूचना है। और कई लोग घायल हुए हैं तथा राज्य में चार लोग लापता हैं।

रोलिंग फोर्कः अमेरिका के ग्रामीण मिसिसिपी और अलबामा में शुक्रवार रात को आए शक्तिशाली तूफान की चपेट में आने से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई। तूफान से मची तबाही के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मिसिसिपी में आपात अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मिसिसिपी आपात प्रबंधन एजेंसी ने पुष्टि की कि शनिवार सुबह छह बजकर 20 मिनट तक तूफान से 23 लोगों के मरने की सूचना है और कई लोग घायल हुए हैं तथा राज्य में चार लोग लापता हैं। एजेंसी ने ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि स्थानीय और राज्य की कई एजेंसियों से टीम तलाश एवं बचाव अभियान में जुटी है।

MORNING LIGHT REVEALS A DEVASTATION IN #MISSISSIPPI 24+ have been killed by a long track #Tornado that was over a half-mile wide! Looking over these images it appears we have a high-end EF4 poss EF5 Tornado (last 5 to hit nearly 10 years ago) pic.twitter.com/lPWdwA7nfs