हमास कमांडर मोहम्मद देफ मारा गया, इजराइल में 7 अक्तूबर की घटना का था मास्टरमाइंड

येरुसलम: इजराइली सुरक्षाबलों ने हमास कमांडर मोहम्मद देफ को मार गिराया है। देफ इजराइल में बीते साल हुई 7 अक्तूबर की घटना मास्टरमाइंड था। इजराइल की सेना ने गुरुवार को पुष्टि की कि 13 जुलाई को दक्षिणी गाजा में किए गए हमलों में मोहम्मद देफ मारा गया है, जो गाजा में अपने युद्ध के दौरान इजराइल द्वारा मारे जाने वाले हमास का टॉप सैन्य कमांडर था। इजराइल रक्षा बलों ने एक्स पर लिखा, "हम अब पुष्टि कर सकते हैं: मोहम्मद देफ को मार दिया गया।"

इजराइल का मानना ​​है कि 7 अक्टूबर को हुए हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में डेफ भी शामिल था, जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल में करीब 1,200 लोगों की हत्या की थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हमास के सशस्त्र विंग, इज़्ज़दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड के संस्थापक और दो दशकों से अधिक समय तक इसके नेता के रूप में, डेफ लंबे समय से इजराइल की हत्या सूची में था और कम से कम सात हत्या के प्रयासों में बच गया था।

गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमलों में कम से कम 90 फिलिस्तीनी मारे गए, यह हमला उस क्षेत्र पर किया गया जिसे इजराइल ने विस्थापित परिवारों के लिए मानवीय क्षेत्र घोषित किया था। इजराइल ने कहा कि हमला "हमास परिसर" को निशाना बनाकर किया गया था और यह "सर्जिकल खुफिया जानकारी" पर आधारित था।

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.