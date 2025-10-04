ट्रंप के गाजा सीजफायर पर राजी हुआ हमास, इजरायली बंधकों को करेगा रिहा

Israel Hamas Ceasefire: हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार करने पर सहमति जताई है। इसके बाद ट्रंप ने इज़राइल से गाजा पर बमबारी तुरंत बंद करने को कहा। हमास ने 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान पकड़े गए सभी बंधकों को रिहा करने और कैदियों की रिहाई पर बातचीत करने पर सहमति जताई है।

हमास ने सत्ता छोड़ने और सभी बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताते हुए कहा कि वह गाजा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए ट्रंप सहित अरब, इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय दलों के प्रयासों की सराहना करता है।

Full text of Hamas statement on the president's plan: pic.twitter.com/xDEWJswaam — Brit Hume (@brithume) October 3, 2025

हमास ने ट्रंप द्वारा अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर साझा किए गए अपने बयान में कहा, "हमास अरब, इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन प्रयासों की भी सराहना करता है जिनमें गाजा पट्टी पर युद्ध समाप्त करने, कैदियों की अदला-बदली करने, सहायता की तत्काल शुरुआत करने, पट्टी पर कब्जे को अस्वीकार करने और हमारे फिलिस्तीनी लोगों को वहां से विस्थापित करने को अस्वीकार करने का आह्वान किया गया है।"

फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी और प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए, हमास ने कहा, "गाज़ा पट्टी में हमारे दृढ़ लोगों के ख़िलाफ़ हो रहे आक्रमण और नरसंहार को समाप्त करने की उत्सुकता से, और राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी से प्रेरित होकर, और हमारे लोगों के अधिकारों और उच्चतर हितों की रक्षा के लिए, इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास ने अपने नेतृत्व संस्थानों के भीतर गहन विचार-विमर्श किया है, फ़िलिस्तीनी ताकतों और गुटों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है, और भाइयों, मध्यस्थों और मित्रों के साथ परामर्श किया है, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की योजना से निपटने में एक ज़िम्मेदाराना स्थिति तक पहुँचा जा सके।"

हमास ने एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी निकाय को सत्ता सौंपने के अपने खुलेपन को दोहराया। "यह आंदोलन फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय सहमति पर आधारित और अरब और इस्लामी समर्थन से समर्थित स्वतंत्र (टेक्नोक्रेट) लोगों के एक फ़िलिस्तीनी निकाय को गाज़ा पट्टी का प्रशासन सौंपने के अपने अनुमोदन की भी पुष्टि करता है।"

हमास ने सभी कैदियों को रिहा करने पर भी सहमति जताई और कहा कि वह कैदियों की रिहाई के विवरण पर चर्चा करने के लिए बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है।

हमास ने कहा, "इस ढाँचे के भीतर, और युद्ध की समाप्ति और पट्टी से पूर्ण वापसी के उद्देश्य से, आंदोलन राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रस्ताव में निहित आदान-प्रदान सूत्र के अनुसार, सभी कब्ज़ाकारी कैदियों - जीवित और शेष दोनों - को रिहा करने की अपनी स्वीकृति की घोषणा करता है, जिसमें आदान-प्रदान को लागू करने के लिए आवश्यक क्षेत्रीय स्थितियाँ भी शामिल हैं। इस संदर्भ में, आंदोलन मध्यस्थों के माध्यम से, विवरणों पर चर्चा करने के लिए तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि करता है।"

बयान में हमास के निरस्त्रीकरण का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया, जो ट्रम्प के प्रस्ताव में शामिल इज़राइल की प्रमुख माँग थी।

इसमें कहा गया है, "गाज़ा पट्टी के भविष्य और फ़िलिस्तीनी लोगों के अविभाज्य अधिकारों से संबंधित राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रस्ताव में शामिल अन्य मुद्दों के संबंध में, यह एक सामूहिक राष्ट्रीय स्थिति से जुड़ा है और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रस्तावों के अनुसार है, जिस पर एक व्यापक फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर चर्चा की जाएगी, जिसमें हमास शामिल होगा और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ योगदान देगा।"

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा समर्थित ट्रम्प के 21-सूत्रीय शांति प्रस्ताव में दो साल से चल रही शत्रुता को समाप्त करने, 72 घंटों के भीतर बंधकों की रिहाई, गाजा से धीरे-धीरे इज़राइल की वापसी और हमास के निरस्त्रीकरण का आह्वान किया गया है।

योजना में यह भी ज़ोर दिया गया है कि हमास और अन्य गुटों की "गाजा के शासन में कोई भूमिका नहीं होगी", बल्कि इस क्षेत्र का प्रशासन एक तकनीकी निकाय द्वारा किया जाएगा, जिसकी देखरेख स्वयं ट्रम्प की अध्यक्षता में युद्धोत्तर संक्रमणकालीन प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

Web Title: Hamas agrees to Donald Trump Gaza ceasefire will release Israeli hostages