Guyana school fire: शिक्षक ने छीना मोबाइल, छात्रा ने स्कूल छात्रावास में लगा दी आग!, 19 विद्यार्थियों की मौत और कई अन्य झुलसे, देखें वीडियो

Guyana school fire: गुयाना में बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास में आग लगने से 19 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और कई अन्य झुलस गए थे। मृतकों में ज्यादातर लड़कियां थीं। घटना 22 मई को हुई थी। इस बीच जांच अधिकारी ने खुलासा किया है। अधिकारी ने कहा कि शिक्षक ने छात्रा से मोबाइल छीन लिया था। गुस्से में छात्रा ने आग लगा दी।

शीर्ष अधिकारी ने कहा कि गुयाना में जांचकर्ताओं को संदेह है कि स्कूल के छात्रावास में बंद 19 की मौत जानबूझकर एक छात्रा द्वारा की गई थी, जो इस बात से नाराज थी कि उसका मोबाइल छीन लिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गेराल्ड गौविया ने कहा कि संदिग्ध घायल हो गई थी।

